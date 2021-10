Roberto Fonseca é substituído por Wilton Bezerra no comando técnico do Papão

O auxiliar técnico permanente da equipe de futebol profissional Wilton Bezerra assume o comando do time do Paysandu. Ele substitui o técnico paraense Roberto Fonseca, dispensado pela diretoria do Bicola no final da manhã desta segunda-feira.



A saída de Roberto Fonseca, classificado pela torcida como “o pior técnico do Paysandu” já era um anseio geral da Fiel, diante dos resultados ruins dos três primeiros jogos no Quadrangular de Acesso da Série C, onde o time da Curuzu se acha na lanterna com apenas dois pontos, sendo obrigado a vencer os três próximos jogos ou morrer na praia depois de tanto nadar.



Nesta segunda, o Papão anunciou a saída de Roberto Fonseca, agradecendo pelo bom combate realizado até então. Ainda ontem, o presidente do Paysandu, Maurício Ettiger, fez uma postagem em seu microblog do Twitter, para dizer que nem tudo está perdido, apesar de o Bicola estar na lanterna do Quadrangular de Acesso à Série B, com apenas 2 pontos. Segundo o dirigente, a situação não é das mais fáceis, está bastante complicada, mas lembra que o time já venceu muitas barreiras para atingir seus objetivos, sempre contando com o apoio incondicional da Fiel que estará em peso no Estádio da Curuzu, no próximo compromisso do time, sábado, dia 23,exatamente contra o Ituano que, sábado passado, dia 16, venceu o Papão de virada por 3 a 1 no estádio Novelli Júnior, em Itu Paulista.



Desde a tarde de hoje o plantel já voltou aos treinos no gramado da Curuzu visando o embate novamente contra o Ituano, no próximo sábado, em partida que terá a transmissão dos “Titulares do Esporte” da Super Rádio Marajoara AM-1.130, em cadeia com a Rede Marajoara de Comunicação e jornal A Província do Pará On-Line, patrocínio do sempre Avistão, empresas do Grupo Carlos Santos, o “Amigo do Povo”.



Torcedores bicolores afirmam que é possível a virada do Bicola e apostam no trabalho que será realizado ao longo desta semana por Wilton Bezerra.

Imagem: José Luís Totti/Agência Paysandu