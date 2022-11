Roberto Guilherme, o Sargento Pincel de ‘Os Trapalhões’, morre aos 84 anos

O ator e diretor Roberto Guilherme, mais conhecido pelo papel de Sargento Pincel em Os Trapalhões, morreu nesta quinta-feira (10), aos 84 anos, no Rio de Janeiro. A informação foi confirmada por familiares nas redes sociais.

“Apenas momentos felizes, é como ele gostaria de ser lembrado . Então algumas fotos da última viagem que ele fez com a família. Descansa em paz melhor pai, marido, avô, irmão e amigo do mundo . Te amamos para sempre ! Aos fãs obrigada por tanto carinho, ele sempre amou vocês”, indicou o perfil do ator no Instagram.

A causa da morte não foi divulgada, mas Roberto lutava contra um câncer. Também ainda não há informações sobre o velório e o sepultamento.

Nascido em Ladário, em Mato Grosso do Sul, Roberto Guilherme de fato tinha experiência militar: ele foi paraquedista do Exército. O ator ficou mais de 30 anos interpretando o Sargento Pincel, contraponto das piadas da trupe de Renato Aragão.

Uma de suas últimas postagens nas redes sociais foi ao lado do “trapalhão” Dedé Santana, há seis semanas.

