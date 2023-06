Roberto Jefferson desmaiou na prisão e caso pode ser grave

A assessoria de imprensa de Roberto Jefferson informou, neste sábado (3), que o político desmaiou no presídio e que pode estar com traumatismo craniano.

– Ele desmaiou, pode estar com traumatismo craniano, está extremamente desorientado e muito, muito mal. Esse é o estado atual de saúde dele. E o laudo da SEAP é claro no sentido de que a perda de peso pode sim ser decorrente de um retorno do câncer. Enfim, este é o cenário – diz a nota.

Jefferson está preso em Bangu 8, no Rio de Janeiro, desde outubro de 2022. No dia, ele tentou evitar a prisão jogando granadas e atirando contra os agentes da Polícia Federal.

O ex-presidente do PTB é investigado por atacar a Suprema Corte nas redes sociais. Ele estava em prisão domiciliar, mas quebrou as regras ao usar a internet para falar contra a ministra Cármen Lúcia.

Com a saúde debilitada, o político pediu transferência para um hospital particular no dia 1º de maio. O ministro Alexandre de Moraes determinou à direção do presídio que informe o estado de saúde do preso dando um prazo de 24 horas.

Fonte: Pleno News/ Foto: Pablo Valadares/Câmara dos Deputados