Roberto Jefferson diz estar subnutrido e já perdeu 15 quilos

Preso em outubro do ano passado, Roberto Jefferson tem se queixado com médicos, advogados e agentes prisionais que está muito deprimido e subnutrido. Ele relatou já ter perdido 15 quilos.

Com base em um relatório médico, os advogados do ex-parlamentar pediram que o presídio ofereça a ele uma “dieta especial” e, caso não haja essa possibilidade, será pedido à Justiça o regime domiciliar.

O ex-presidente do PTB está numa cela individual de 36m² na Cadeia Pública Pedrolino Werling de Oliveira, mais conhecida como Bangu 8. Ele só deixa o espaço para participar de cultos evangélicos e para tomar banho de sol, onde encontra com outros detentos.

Uma ordem do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, impede qualquer visita ao político além de sua esposa e seus advogados, que vão ao presídio quatro vezes por semana.

O ex-deputado, preso no Complexo de Gericinó, foi detido por atirar na direção de policiais federais em frente a sua residência, no município de Levy Gasparian, no Estado do Rio de Janeiro.

Fonte: Pleno News/ Foto: Secretaria Estadual de Administração Penitenciária