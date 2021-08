Roberto Jefferson é preso pela Polícia Federal

O ex-deputado e atual presidente do PTB, Roberto Jefferson, foi preso em operação da Polícia Federal na manhã desta sexta-feira (13), no chamado inquérito da milícia digital.

A determinação da prisão preventiva partiu do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, devido a uma suposta participação dele em um grupo digital que seria organizado para realizar ataques a ministros do STF e instituições.

O magistrado também ordenou o bloqueio de conteúdos postados por Jefferson nas redes sociais, além da apreensão de armas e acesso a mídias de armazenamento.

Fonte: Pleno News

Foto: PTB Nacional/Felipe Menezes