Roberto Jefferson pede impeachment de Barroso

Pedido foi protocolado nesta sexta-feira

Nesta sexta-feira (6), o presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson, protocolou no Senado Federal um pedido de impeachment contra o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) e presidente do Superior Tribunal Eleitoral (TSE), Luís Roberto Barroso.

Segundo Jefferson, Barroso está exercendo atividade político-partidária e procede de modo incompatível com a honra, dignidade e decoro das suas funções.

O ministro ora denunciado tem atuado e se manifestado ostensiva e intensivamente contra a adoção do voto impresso no país, utilizando-se do cargo que ocupa para descredibilizar o voto impresso, que é objeto de debate no Congresso Nacional, órgão que detém a competência para tratar da temática. O denunciado tem construído publicamente uma narrativa de que o voto impresso e auditável seria um facilitador do cometimento de fraudes – argumenta.

O documento protocolado por ele tem 332 páginas.

Foto: Agência Brasil/Valter Campanato

pleno.news / Por: Ana Luiza Menezes