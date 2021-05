Robinho segue comemorando título do Paysandu e fala em motivação para a Série C

Atacante tem oito jogos pelo Papão, sendo três como titular. Jogador diz que poucas oportunidades nos 11 iniciais se devem a qualidade da equipe: “disputa sadia”

O título estadual já passou, mas a memória da incrível virada sobre a Tuna, na Curuzu, ainda está viva na mente dos jogadores do Paysandu. O atacante Robinho que o diga. O jogador disse que ainda está vivendo sob o efeito da conquista e que vai levar essa vitória para o resto da carreira.

– Emoção indescritível. Sabia que era difícil, mas sempre acreditei na virada. A gente trabalhou muito durante a semana e lutamos muito em campo para conquistar esse título. Já tá marcado na minha carreira e pela virada tenho certeza que tá marcado pro torcedor do Paysandu também – disse o atacante.

Robinho chegou ao Papão em março deste ano. O jogador estreou logo no mês seguinte, na derrota para o CRB, pela Copa do Brasil. Desde então, o atacante já fez oito jogos pelo bicolor da Curuzu, e ainda não balançou as redes.

Desses oito jogos com a camisa bicolor, o atacante foi titular apenas em três. Segundo Robinho, as poucas oportunidades no time principal são fruto do elevado nível de dedicação do elenco. Além de Robinho, o Paysandu conta com outros sete atacantes no time.

– Disputa sadia, sempre respeitando meus companheiros de trabalho. Tenho certeza que todo mundo está dando seu máximo e quem tiver a oportunidade de entrar como titular vai dar o seu melhor. Só quem tem a ganhar com isso é a equipe do Paysandu. Agora tem um novo técnico e ele vai conhecer o grupo e vai começar uma nova competição.

Sobre o desafio da Série C, Robinho disse que todas as atenções da equipe estão voltadas para a competição. Com a eliminação na Copa do Brasil e o fim do estadual, a Terceirona será o único torneio do calendário do Paysandu até o final do ano. O atacante disse que sabe da dificuldade do campeonato, mas que o Paysandu está se preparando bem para o que vem pela frente.

– O título no domingo deu uma moral e um novo ânimo para a sequência da temporada. Já temos um adversário difícil na estreia, o Tombense fez um bom Mineiro. Mas estamos confiantes de que vamos buscar o acesso. Nosso grupo tem qualidade e estamos focados.

Tombense e Paysandu se enfrentam pela primeira rodada da Série C neste sábado, dia 29, às 19h, em Tombos, no estado de Minas Gerais.

Fonte/Foto: GE