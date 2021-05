Robô enviado pela China começa exploração em Marte

O robô Zhurong fará investigações por 90 dias no Planeta Vermelho.

O robô Zhurong, da missão espacial da China a Marte, desceu de sua plataforma de pouso e tocou o solo do Planeta Vermelho, informou a Administração Espacial Nacional do país. A descida foi às 10h40 da manhã deste sábado (22) no horário de Pequim; 23h40 de sexta no horário de Brasília.

A previsão é que o robô faça uma exploração de 90 dias para busca de evidências de vida no planeta, segundo a agência de notícias “Associated Press”.

A foto, uma renderização artística, mostra o robô Zhurong (à direita) descendo da plataforma de pouso (à esquerda) e tocando o solo em Marte. — Foto: CNSA via AP

A nave que levava o robô chinês, a sonda Tianwen 1, pousou em Marte na semana passada. Batizado em homenagem ao deus chinês do fogo, o Zhurong, que é movido a luz solar, fez testes por vários dias antes de começar sua exploração.

Projetos espaciais

A China tem planos espaciais ambiciosos – que incluem lançar uma estação orbital tripulada e um pouso humano na Lua. Em 2019, o país se tornou o primeiro a pousar uma sonda espacial no lado oculto do satélite terrestre. Em dezembro, trouxe rochas lunares para a Terra pela primeira vez desde os anos 1970.

Os EUA também têm uma missão contínua em Marte, com o robô Perseverance e um minúsculo helicóptero explorando o planeta. A Nasa, a agência espacial americana, espera que o robô colete sua primeira amostra em julho, para retornar à Terra em 2031.

O terceiro país com missão em andamento em Marte são os Emirados Árabes Unidos. A sonda Amal (“Esperança” em português, também conhecida como “Hope”) foi a primeira enviada pelo país ao planeta. O lançamento ocorreu em julho de 2020, dias antes do envio da Tianwen 1 e da Perseverance.