Robótica sustentável é tema de mostra da rede estadual em Santa Bárbara do Pará

Com objetivo de despertar o interesse pela ciência e tecnologia, a Escola Estadual Sérgio José Machado, em Santa Bárbara do Pará, na Região Metropolitana de Belém, realizou nesta sexta-feira (01), a I Mostra de Robótica Sustentável da unidade, voltada para estudantes do ensino fundamental. Na ocasião, alguns estudantes também receberam certificados pela participação na Olimpíada Nacional de Ciências.

De forma prática, a Robótica Sustentável desenvolve no estudante a capacidade de criar ideias e soluções para as situações desafiadoras do seu cotidiano, o raciocínio lógico e a consciência ambiental, fazendo com que o aluno encontre novas formas de pensar, pesquisar, construir de maneira intuitiva e prazerosa.

”Eu gostei muito de ter vivido essa experiência desse trabalho de robótica, que foi uma coisa que nunca tinha vivido em todas as escolas que frequentei, nenhuma dava esse tipo de disciplina. Gostei muito de ter uma sala só para fazer nossos trabalhos, foi uma coisa que gostei muito. Nossa sala de robótica, com central de ar, bancada, porque nunca na minha vida, em nenhuma escola, eu tinha vivido essa experiência, que eu espero muito viver ano que vem”, disse a estudante Vivian Sofia, que cursa o sexto ano na unidade, no período da manhã.

”Eu gostei muito da robótica, que é aprendizado, muito divertido. Eu achei muito legal que a gente pode aprender novas coisas assim também e adquirir muitos conhecimento. Eu gostei muito da robótica porque podemos fazer muitas coisas com ela”, completou a estudante Estér Reis, também do sexto ano, período da tarde.

De acordo com o professor de Matemática Charles Ruan, que coordenou os projetos da mostra, a robótica aliada à sustentabilidade traz inúmeros benefícios aos estudantes como trabalhar a consciência ambiental, a criatividade e o raciocínio lógico. Para realizar o evento, o professor contou com ajuda da diretora Maura Telma e dos vice-diretores Claudionor Costa e Jamille Cardoso.

”No componente curricular eu consegui incluir a robótica educacional, e nesse caso aqui, nós estamos realizando a primeira mostra de robótica sustentável na escola, com materiais utilizados, com robótica elétrica, com programação e maker. Então, ela tem por objetivo mostrar a importância da inovação, a importância de se incluir a tecnologia no dia a dia do nosso aluno, inclusive despertando e estimulando o raciocínio lógico, o desenvolvimento da aprendizagem, que é o nosso maior objetivo. E além disso, gerar diversão deles, já que as aulas são uma grande diversão para eles, um momento de descontração, um momento de sair da rotina”, explicou o educador.

Na ocasião, alguns estudantes da unidade também receberam certificados pela participação na Olimpíada Nacional de Ciências. Foram eles: Fernando da Silva, Gabriel Reis, Josué Vitor de Lima, Ester Reis, Miriã da Conceição, Erika Kamila, João Gabriel Brito, Tauã Gabriel e Vivian Sofia. Já a estudante Kedlen Stephany Silva recebeu menção honrosa pela participação.

