Robson Melo: A Tuna foi criativa e muito competente no jogo

A lusa foi suprema e fez chover no time do Gavião

De forma categórica a Tuna deu mostras de que é um dos times postulantes ao título paraense de 2021. A goleada imposta no Gavião Kyikatejê, fora de casa, retifica os últimos resultados da equipe comandada pelo técnico Robson Melo que, apesar de jogar bem, não encontrou o caminho do gol.

Desta vez tudo funcionou e o jogo da lusa fluiu da maneira como o técnico planejou. Ao fim da partida, Robson Melo fez seu comentário sobre a partida. “Uma imagem bastante positiva. Um jogo que termina 6 a 1 para nós, representa que o grupo respondeu bem. Fizemos uma marcação perfeita com uma linha alta bem interessante ao nível do jogo. É verdade que ainda temos a corrigir alguns defeitos”, disse;

Para o técnico, mesmo na vantagem 2 a 0 no primeiro tempo, porém, achou que a fase inicial mais equilibrada pelo fato da Tuna demorar encaixar a marcação. “Depois que acertamos, as coisas clarearam e fomos competentes neste jogo.O placar ficou de bom tamanho porque o time foi muito criativo”, detalhou.

A Tuna se iguala ao Remo na artilharia do campeonato. A lusa soma agora 15 gols marcados, sete sofridos, é mesmo número dos azulinos.

Artilheiro

Com os dois gols marcados Paulo Rangel chega aos cinco e fica ao lado de Nicolas, do Paysandu, na marca dos artilheiros do campeonato. “A gente ganha mais confiança para o jogo com o Paysandu. O grupo está de parabéns pela grande vitória sobre o Gavião Kyikatejê”, destacou.