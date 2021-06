Robson Melo conta que indicou ex-jogadores da Tuna ao Paragominas para a Série D 2021

Segundo o Mister, Lukinha e Paulo Rangel foram oferecidos à diretoria, mas recusados devido dificuldades financeiras. Treinador também se diz contente em voltar ao clube que “ajudou a criar”

O Mister voltou! Depois de ser vice-campeão paraense com a Tuna no mês passado, Robson Melo está novamente à beira dos gramados comandando uma equipe. O jovem treinador, dessa vez, assume o Paragominas e tem a difícil missão de levar o Jacaré para a Série C em 2022. Robson já havia treinado a equipe do sudeste do Pará em 2020.

Sobre a volta ao Paragominas, Robson Melo conversou com a redação do ge e disse que está ansioso para o novo trabalho. Ele revela que está satisfeito a voltar ao clube que “ajudou a criar” e contou que quer ajudar a escrever uma nova história no Jacaré

– Satisfação enorme em retornar ao clube que ajudei a criar e ter a linda história que tem hoje no futebol Paraense. Fiquei muito feliz com o convite. Tenho um carinho grande e um respeito pelo torcedor do Jacaré, que sempre me apoiou. Tentar escrever uma nova história de vitórias é uma das minhas metas.

Um dos desafios de Robson no novo clube será lidar com o novo elenco do Paragominas. Após o final do Parazão, o Jacaré fez uma série de mudanças no elenco, dispensou alguns jogadores e contratou novos. No entanto, Robson Melo não teve participação em nenhuma dessas contratações.

Robson Melo técnico Paragominas — Foto: Cristino Martins/O Liberal

Após o acerto com o clube do sudeste do Pará, Robson disse que indicou à diretoria pelo menos dois jogadores que disputaram o Parazão pela Tuna Luso: Lukinha e Paulo Rangel. No entanto, dificuldades financeiras impediram o acerto. Apesar disso, o treinador afirmou que confia no elenco que tem à disposição e espera fazer um bom campeonato.

– O grupo é qualificado e tem tudo pra dar uma resposta positiva para o torcedor, precisam vestir a camisa e suar diariamente, se entregar de corpo e alma para as coisas acontecerem de forma positiva.Já tinha indicado o Lukinha e o Paulo Rangel, mas o clube está com dificuldades e o presidente tem os pés no chão. Então temos que ter cautela pra não onerar e ter saúde financeira até o fim da Série D.

Apesar do foco maior de Robson ser o acesso à Terceirona, ele faz questão de deixar claro que precisa pensar num passo de cada vez. O treinador afirma que todas as atenções devem estar voltadas à partida contra o Tocantinópolis, no domingo, pela segunda rodada da Série D.

– Vamos primeiro pensar em vencer domingo. Um passo de cada vez, pensar em classificar é fundamental pra depois falarmos em acesso. O meu grupo tem que entender que cada dia de trabalho é importante pra pensar nas vitórias. Temos q ter paixão pelo processo e evoluir todos os dias. Assim poderemos sonhar com o acesso.

Fonte: GE