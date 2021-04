Robson Melo fala sobre a saída de Eduardo Ramos: “Não estava com a cabeça na Tuna”

Técnico cruzmaltino cita “lado humano” e respeita decisão do jogador. “Mister” também comenta sobre o próximo desafio da Lusa no Parazão: “O Itupiranga é muito parecido conosco”

O técnico da Tuna Luso, Robson Melo, falou pela primeira vez sobre a saída do meia Eduardo Ramos, que rescindiu contrato com o clube nesta quarta-feira. Em tom de lamentação, o comandante cruzmaltino conversou com a reportagem do ge Pará e disse que acreditava que o atleta daria certo com a camisa da Gloriosa.

– O Eduardo foi um pedido nosso, da comissão técnica, e da diretoria. Os atletas abraçaram, ele vinha numa crescente boa, física. Não estava conseguindo terminar os jogos porque estava em processo de condicionamento. Ia nos ajudar, tenho certeza disto, pela qualidade e talento. Ele optou ficar perto da família por causa da pandemia e nós fomos para Salinas – comentou.

Melo diz ainda que Eduardo saiu do clube pela porta da frente, mas que neste momento não era bom para as duas partes e que o correto foi mesmo a saída do meia.

– Foi uma escolha dele, nós deixamos a porta da Tuna aberta. Ele, em comum acordo com a diretoria, achou que não era o momento, que não estava com a cabeça voltada para as metas da Tuna. A gente entendeu e respeitou. Ele é um ser humano que dispensa comentário. Sei que é um cara muito família, mas que não estava com a cabeça na Tuna – ponderou o técnico.

Eduardo Ramos não é mais jogador da Tuna Luso — Foto: Luís Carlos/Ascom Tuna Luso

Para a gente estar numa guerra dessa com um atleta que está com um problema familiar, é melhor priorizar o lado humano”.

Já sem Eduardo Ramos desde o retorno do Campeonato Paraense, a Tuna terá mais um compromisso nesta sexta-feira, dia 16, no Souza. A partida será contra o Itupiranga, a partir das 16h. Robson Melo vê bastante semelhanças com a Lusa.

– O Itupiranga é muito parecido conosco. Tem um time coletivamente muito bom. Não tem um cara que se destaque e a gente diga “esse cara é o diferenciado”. Vejo o meio de campo deles muito qualificado. O coletivo deles é muito forte, mas vejo a Tuna na mesma – avalia.

Vejo com bons olhos este jogo, tanto pelo desafio tático, pela guerra que vai ser o jogo em si, como pelas equipes que vêm em ascensão”.

Para conquistar a vitória nesta sexta, o “Mister” quer aproveitar a força da Lusa jogando no Souza, invencibilidade que vem desde a disputa da Segundinha do Parazão em 2020.

– A Tuna sabe que precisa pontuar com vitórias dentro de casa para continuar sonhando com a classificação. Estamos vindo com sete jogos invictos no Souza, contando com a segunda divisão. Em jogos oficiais não perdemos nenhum aqui, empatamos com o Independente em 2 a 2. Somos muito fortes aqui dentro – reforçou.

Para essa partida contra o Itupiranga, Robson ainda não sabe se poderá contar com o zagueiro Dedé, com dores no pé e que realiza tratamento intensivo para ter condições de jogo. O lateral-esquerdo Marcus Vinícius, que está com a mesma lesão, já tem trabalhado normalmente com o restante do elenco.

*Sob supervisão de Pedro Cruz.