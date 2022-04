Robson Taynara prepara especial de carimbó

Se encantar a cada paisagem, som, sinal de vida que reverbera da Amazônia para o mundo, essa é a inspiração que Robson Taynara retira da sua região e a transforma no seu mais novo projeto musical, ao som do envolvente e dançante ritmo do carimbó, símbolo da cultura paraense e nortista, que vai se fazer presente nos shows do músico que vão ser realizados neste mês de abril, pela capital paraense e interiores.

“O carimbó tem uma origem tão bela, um ritmo tão envolvente, que eu sempre que vejo ou ouço esse estilo tocando em festas e shows, todas as pessoas se envolvem, todas curtem, é um ritmo universal, amado por quem é do Pará mesmo, então por que não trazer essa felicidade pra dentro dos meus shows? Essa é a sacada que eu tive”, explica o baixista sobre de onde surgiu a ideia do novo show.

A renovação enquanto artista é o que moveu o músico a se reinventar, já que a pausa ocasionada pela pandemia da covid-19 o deixou sem as apresentações presenciais. O novo formato dos seus shows ainda vai trazer a sua tradicional black music, MPB e MPP, mas também vão envolver em grande parte, o novo estilo musical pelo qual está ensaiando e determinado a manifestar nos seus shows.

“Quero ver todo mundo dançando daquele jeito bem raiz, daquela forma envolvente e cheia de significados, eu sou apaixonado pelo meu estado e pela rica cultura que temos, vou levar uma energia diferenciada para os shows neste momento, vai ser viral, tenho certeza”, comenta ele.

Robson Taynara se consagrou na cena musical paraense após ter dividido o palco com inúmeros artistas de grande renome regional, como Arthur Espíndola, músico que sempre apoiou e deu espaço para que Robson demonstrasse seu talento musical. Com o instrumento que lhe escolheu, ao tocar contrabaixo, Robson recebe uma energia e um talento que não reconhece de fato de onde vem, só sente a conexão e deixa a natureza lhe levar para onde o ritmo precisar ir.

“A primeira vez que toquei baixo, foi estranho, pois parecia que eu já conhecia aquele instrumento de outras vidas, não sei explicar, foi natural, passei a tirar sons novos, tocar músicas de grande sucesso sem ter que olhar as partituras, então foi um sinal da vida me falando que eu deveria sim investir nessa carreira, e foi o que eu fiz, e deu certo, graças a Deus”, recorda Robson Taynara sobre seu talento ao lado do contrabaixo.

Para sua agenda de shows deste mês, o artista já vai trazer a novidade musical que preparou ao longo do seu período de pandemia, e promete que a nova pegada veio pra ficar: “Vou estrear agora em abril, mas sei que esse projeto vai vim pra ficar de vez, é irresistível, vocês vão ver”, adianta ele, com um ar de curiosidade.