Rod Hanna, a maior banda de flashback do Brasil, desembarca em Belém no dia 11 de outubro

Pela primeira vez em Belém, a maior banda de flashback do Brasil, Rod Hanna, se apresenta na Assembléia Paraense no dia 11 de outubro, véspera de feriado,fazendo parte do aclamado projeto De volta aos bons tempos,que tem história em Belém!

Com um repertório repleto de hits dos anos 70, 80, 90, 2000 e 2010, a banda promete colocar todo mundo para dançar. No set list, estão clássicos como “Dancing Queen” (ABBA), “Take on Me” (A-ha), “Believe” (Cher), “Wannabe” (Spice Girls), “Crazy in Love” (Beyoncé) e “Uptown Funk” (Bruno Mars).

Além disso, o show contará com performances fantásticas, bailarinos e efeitos de vídeo, som e luz que vão levar o público a uma imersão total.

A banda é conhecida mundialmente pelas parcerias que já fez com ícones da Disco Music como “A Taste of Honey”, “The Commodores”, “Boys Town Gang”, “Giorgio Moroder” e As Frenéticas. Mas começou há mais de 30 anos nas festas sociais, onde foram os pioneiros no mundo a se apresentarem com o visual discotheque.

No início da carreira, nos anos 90, Rod Hanna fazia as festas mais bacanas de São Paulo de grandes empresas e casamentos de celebridades como Roberto Justus, Alexandre Pires e Otavio Mesquita. Hoje em dia, a banda leva multidões dos amantes do Flashback em seus shows, numa explosão de alegria, plumas e paetês.

Os portões da Assembléia Paraense vão se abrir às 21h e às 22h começa o esquenta com os DJs Euclides Coelho e Cassica. Por volta das 23h45, Rod Hanna começa seu show que vai entrar para a história de Belém.

Ingressos à venda no site ingressoSA.com

Informações: (91)998121900

Serviço

Rod Hanna em Belém

Data: 11 de outubro de 2023 (quarta-feira)

Horário: Abertura dos portões às 21h | Show às 23h45

Local: Assembléia paraense.Belém – PA

Ingressos: ingressoSA.com,lojas chiliebeans nos shoppings e devoltaaosbonstempos.com.br

Valores:

Pista:$180.00

Camarote: 15 lugares $3.000

Front Stage: mesas 04 $1.500

Foto: Divulgação