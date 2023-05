Roda de conversa

“O que torna a juventude negra da Amazônia única?” Este é o tema da roda de conversa que vai acontecer na próxima quinta-feira, 26, no Hall da Reitoria da Universidade Federal do Pará, com a presença das professoras Zélia Amador (Adis-UFPA), e Carlene Printes (Coordenação da Associação de Discentes Quilombolas da UFPA). O evento, que se inicia a partir das 18h, está com inscrições abertas, fruto da parceria entre a UFPA e o Programa Prosseguir, um projeto de apoio à permanência universitária da juventude negra, a partir de bolsas de estudos, encontros formativos e cursos de inglês.