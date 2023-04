Rodada de Dominó agita jogadores nos jogos desta terça-feira, na Tuna

Acontece amanhã, terça-feira, 11, a realização da quarta rodada do I Campeonato Paraense de Dominó, promovido pela Diretoria de Esportes do Sindicato dos Clubes Sociais do Pará – Sindiclubes/PA, com cinco jogos previstos para sede campestre da Tuna Luso Brasileira, a partir das 19 horas.

Os confrontos serão esses: Tuna Luso x Grupo 91; Novo Horizonte x Ara; Grande Familia x Caixaparah; Assubsar x Marambaia; Assembleia Paraense x Clube do Remo; A equipe do Paysandu folga na programação desta terça-feira.

Quatro jogadores estão liderando o certame com três vitórias. Tratal-se de Jaime Seráfico (Paysandu), Miguel (Remo), Nonato (Caixaparah) e Simone (Remo).

O Campeonato de Dominó conta com apoio da Sr Split, através do desportista José Vieira Gomes, além da presidente da Tuna Luso Brasileira, Glaciete Maués.

A diretoria do Sindiclubes, por meio dos dirigentes, Salatiel Campos, Alberto Henrique e Luiz Fernandes, confirmaram a importância do Campeonato que visa a integração social entre os associados dos clubes disputantes durante o desenrolar das rodadas e após o encerramento da programação dos jogos.

Imagem: Nonato Batista/Ronabar