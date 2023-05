Rodada de Dominó mexe com nervos dos jogadores que lutam pela classificação

Nona rodada da primeira fase de classificação do I Campeonato Paraense de Dominó programada para hoje à noite, a partir das 20 horas, na sede campestre da Tuna Luso Brasileira, promete muitas emoções entre os jogadores das dez equipes disputantes que lutarão pela classificação. Quem vencer passa à segunda fase da competição.

Alguns confrontos vão estar frente à frente em busca da vitória, pois o vencedor estará classificado automaticamente para segunda fase do Campeonato de Dominó rumo ao titulo do campeonato que recebe o apoio da Sr Split, através do empresário de José Vieira Gomes e também da presidente da Tuna Luso Brasileira, Graciete Maués.

Os confrontos desta terça-feira, 23, são esses: Tuna Luso x Assembleia Paraense; Clube do Remo x Assubsar; Paysandu x Grande Família; Caixaparah x Novo Horizonte e Ara x Grupo 91. A equipe da Marambaia estará de folga.

Os artilheiros do campeonato são o Nonato (Caixaparah), seguido por Alírio e Andrey (Andrey).

Os resultados dos jogos da nona rodada foram esses: Tuna Luso 4 x 3 Remo; Marambaia 4 x 0 Assembleia Paraense; Paysandu 4 x 2 Assubsar; Ara 0 x Grande Família 4 e Grupo 91- 4 x 3 Novo Horizonte. A diretoria do Sindiclubes, à frente o presidente Salatiel Campos, com apoio do coordenador geral André Cunha, adotaram todas diretrizes para a programação de hoje, que será bastante movimentada, inclusive, vão estar presentes os dirigentes do Sindiclubes, Alberto Henriques e Luiz Felipe, para reforçarem a segurança durante o transcorrer as partidas.

Imagens: Nonato Batista/Ronabar