Rodada define os seis clubes classificados do Campeonato Paraense de Dominó

A diretoria do Sindiclubes, através de seu presidente, Salatiel Campos, com assessoramento do coordenador geral da competição, André Cunha, adotou todas diretrizes para a realização da última rodada da fase classificatória do I Campeonato Paraense de Dominó, com cinco confrontos que prometem muita movimentação tanto no decorrer das partidas, assim como, nos bastidores, com as equipes prometendo gratificações e lanches para os jogadores derrotarem seus adversários para serem beneficiadas rumo à classificação.



Segundo Salatiel Campos, a fiscalização nas mesas dos jogos será rigorosa e contará com ajuda dos diretores Luiz Fernandes e Alberto Henrique, que prestigiarão essa rodada que definirá os seis clubes que continuarão lutando pela conquista do título inesquecível, haja vista que este é o primeiro campeonato oficializado pelo Sindiclubes.



Os jogos de terça-feira programados para a sede campestre da Tuna Luso serão esses: Tuna Luso X Assubsar; Remo X Grande Família; Marambaia X Novo Horizonte: Paysandu X Grupo 91 e Caixaparah X Ara.



A Assembleia Paraense, que não obteve a classificação, estará de folga, porém, segundo o professor Gemaque, o aristocrático clube do Pará terá equipe reforçada em busca do título do I I Campeonato desse esporte de lazer que agita os associados dos clubes praticantes com entusiasmo em suas sedes campestres.



O Caixaparah é o líder do campeonato, com 22 pontos, seguido pela Tuna Luso, com 19 pontos. O jogador Nonato (Caixaparah) lidera a artilharia, perseguido de perto por Andrey e Alírio, ambos vinculados à equipe do Ara.



Imagem: Nonato Batista/Ronabar