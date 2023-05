Rodada do Dominó agita jogadores em busca da classificação

A programação da oitava rodada desta terça-feira, 09, à noite, na sede da Tuna Luso, a partir das 20 horas, destinada ao Campeonato Paraense de Dominó, está mexendo com os nervos dos jogadores das equipes disputantes que tentarão a vitória objetivando chegar à classificação para a segunda fase, onde, apenas seis equipes vão prosseguir na luta em busca do título da competição que tem o apoio da SR Split, através do desportista José Vieira Gomes.

Os jogos serão esses: Tuna x Marambaia; Paysandu x Remo; Caixaparah x Assembleia Paraense; Ara x Assubsar e Novo Horizonte x Grande Familia.



A equipe do Grupo 91 ficará de folga.



O Caixaparah lidera o Campeonato com 16 pontos ganhos, seguido por Ara e Grupo 91, com 12 pontos; Paysandu, Tuna Luso e Novo Horizonte, todos com 10 pontos.



Os artilheiros da competição são: Nonato (Caixaparah), que lidera o pelotão, seguido por Álvaro e Andrey, ambos do Ara. O presidente do Sindiclubes, Salatiel Campos, sacramentou com coordenador geral do campeonato, André Cunha, a data da decisão que acontecerá no dia 25 de Junho, tendo como local a sede campestre da Tuna Luso Brasileira, cedida gentilmente pela presidente incansável em prol do clube cruzmaltino, Glaciete Maués.

Imagens: Nonato Batista/Ronabar