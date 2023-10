Rodada do torneio de basquete máster define equipes finalistas

O torneio paraense de basquete máster “Vale a Pena Ver de Novo”, em sua XXVII edição, define na rodada desse domingo, 29, os finalistas das categorias masculino e feminino. As decisões, além do título, terceiro lugar, estão marcadas para o dia 5 de novembro, no ginásio Moura Carvalho.



Os jogos de hoje são: Pedro José X Henrique Ribeiro; Osvaldo Reis X Leopoldo Silva; Cristiane Medeiros X Renata Arruda; Marcela X Jane Silva; Suzana Chocolate X Maria Moura.

A programação começa às 8h, com arbitragem da Federação de Basquete.

O primeiro torneio aconteceu no ano de 1996 com boa aceitação por parte dos atletas, até então fora de quadra por conta das idades.



Hoje o “Vale a Pena Ver de Novo” virou torneio tradicional no basquete máster por reunir ex-atletas e familiares. Em cada edição, a APBM [Associação Paraense de Basquete Máster] homenageia desportistas, jornalistas e atletas, dando nomes deles às equipes. (Colaborou Braz Chucre/Ronabar)

Imagens: Divulgação