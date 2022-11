Rodada do Torneio Master de Basquete tem disputa de líder contra lanterna

O feriado santo desta quarta-feira, 2, será benéfico para a APBM [Associação Paraense de Basquete Máster] dar sequência ao XIX Torneio Vale a Pena Ver de Novo realizando sua sexta rodada no ginásio Moura Carvalho, na Av. Nazaré, a partir das 9h.



O primeiro jogo é entre a equipe líder Roberto Rocha contra o lanterna Mauro Leite. O time RC soma 9 pontos e uma derrota. O ML tem 6 pontos e 4 derrotas.



No jogo seguinte o time do João Quaty, vice-líder, encara a equipe Jeferson Oliveira, lanterna ao lado de Mauro Leite.



Fechando a programação, o duelo reúne as equipes: Rômulo Genu x Arnaldo Lobo na disputa do quarto lugar do torneio.



Os veteranos do basquete paraense estão na expectativa do campeonato brasileiro na cidade de João Pessoa-PB de 11 a 19 deste mês.



De acordo com o presidente da APBM, Paulo Seráfico, a equipe paraense disputará no brasileirão três categorias.

Fonte: Divulgação