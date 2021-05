Rodolffo ri ao falar do ‘VAR’ de Caio pedindo torcida: ‘Passando vergonha’

Na final do “BBB 21” (TV Globo), o reality exibiu um “VAR” do brother Caio pedindo a torcida de Leonardo, e não a de Rodolffo. No confinamento, Caio afirmou diversas vezes que, antes de entrar no programa, tinha pedido para Rodolffo torcer para ele quando ele estivesse no jogo e até mesmo se surpreendeu quando viu o sertanejo dentro da casa. Pouco depois da exibição do vídeo, o goiano disse estar chateado com a brincadeira e desabafou nas redes sociais. Rodolffo, porém, se divertiu ao comentar o episódio ao lado de Caio e a dupla explicou a situação.

“Teve um negócio na edição lá que mostrou a hora que o Caio falou que tinha gravado vídeo pra mim e passou o vídeo do Leonardo”, disse Rodolffo, rindo. O que aconteceu, Bastião?”, perguntou o sertanejo a Caio, que estava no mesmo cômodo.

“Cara, gravei o seu primeiro bonitinho, eles pegaram e falaram: ‘Tem que gravar outro'”, disse Caio.

Rodolffo chamou o colega para sentar ao seu lado e relatou o que aconteceu antes do confinamento.

Eles entregavam a [câmera] pra gente todo dia de manhã, pra gente fazer a gravação de alguns conteúdos que eles pediam. […] Aí o que acontece, como ele tinha gravado um vídeo pedindo apoio e torcida pra mim, que era um artista e era uma pessoa que ele queria que torcesse por ele do lado de fora, ele não sabia que eu estava escalado pra entrar no programa também. Ele gravou o vídeo. A produção viu o vídeo, voltou a câmera pra ele e falou: ‘É pra você gravar outro artista porque deu um erro aqui’.

Caio contou o seu lado da história, afirmando que a produção do reality pediu para ele gravar o vídeo novamente, citando outro artista. O goiano ressaltou que pediu para que, caso o vídeo fosse exibido, que escolhessem o primeiro, no qual ele cita Rodolffo.

“Esqueci daquilo, fiz o do Rodolffo, beleza. Fiz do Leonardo, também sou fã. Mas o principal tinha sido Rodolffo. E aí passa um trem desse”, desabafou o brother.

“Passando vergonha, você, Bastião”, disse Rodolffo, tirando sarro do amigo.

“Uai, me faz passar vergonha grande. Ia inventar um trem desse tamanho sabendo que o trem ia pra televisão?”, questionou Caio.

“Tá tudo certo, gente”, finalizou o sertanejo.