Rodovia PA-430 será asfaltada pela primeira vez na história de Maracanã

Neste sábado (25), o governador do Pará, Helder Barbalho, assinou na Vila 40 do Mocooca, em Maracanã, nordeste paraense, a ordem de serviço para construção e pavimentação da rodovia PA-430, na região de integração do Guamá. A assinatura atende a uma demanda histórica de 30 comunidades que estão localizadas ao longo da estrada.

“Essa é uma região que tem uma vocação extraordinária para o turismo. Uma das regiões mais bonitas do mundo. A infraestrutura permitirá que o desenvolvimento chegue, que novas atividades de serviço, como restaurantes e bares cresçam. Fazendo dessa região um grande polo turístico da região”, avaliou Helder.

A rodovia PA-430, que tem 32 quilômetros de extensão, será totalmente pavimentada. A obra iniciará no entroncamento da PA-430 e vai até Vila Mocoóca. Para o prefeito de Maracanã, a pavimentação vai dividir a história da região. “Pela primeira vez, em 368 anos de Maracanã, pela primeira vez a PA-430 será pavimentada pelo governador. Esse momento é único na história de Maracanã”, avaliou o prefeito Reginaldo Carrera.

O prazo para conclusão da obra, que terá investimento de mais de R$ 30 milhões, é de doze meses. Na rodovia serão realizados os serviços de terraplanagem, drenagem, pavimentação, além de sinalização horizontal e vertical.

A construção e pavimentação da PA-430 representam o compromisso do Governo do Pará com os moradores do município, que já aguardavam a construção e pavimentação da via, o que vai facilitar a mobilidade urbana e o escoamento da produção local.

De acordo com o secretário de Estado de Transportes, Adler Silveira, a pavimentação vai transformar a vida dos moradores. “Agora os moradores vão sair da poeira no verão e da lama no inverno. Estamos trabalhando para trazer o desenvolvimento em todas as regiões e aqui não seria diferente”, contou.

Durante a agenda em Maracanã, o Governo do Estado assinou a ordem de serviço autorizando a reforma e a ampliação da Câmara Municipal de Maracanã. O investimento é de R$ 566.281,47. O projeto fará uma reforma geral da fachada, construirá um novo plenário e ampliará a área ocupada, totalizando um espaço de 335m².

“Estamos muito felizes com a reforma da casa. Essa é a casa do povo e aqui nos atendemos os moradores, ribeiros e agora teremos um espaço adequado para atender ao povo”, comentou Cacaia Rabelo, presidente da Câmara Municipal de Maracanã.

Por Ronan Frias (COHAB)

Fonte: Agência Brasil/Foto: Pedro Guerreiro