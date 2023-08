Rodovia PA-477 está pronta e será entregue em breve pelo Governo do Estado

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Transportes – Setran, finalizou a obra de construção e pavimentação de 13 quilômetros da Rodovia PA-477, no município de Piçarra, localizada na região de Integração do Carajás. A pavimentação foi realizada no trecho entre a cidade de Piçarra e o entroncamento da vila Armazém Castro. Para o titular da Setran, Adler Silveira, a entrega da obra representa a responsabilidade que o Governo do Pará tem com a população de todas as regiões de integração do Pará.

“Nesse segundo semestre estaremos entregando diversas obras em várias regiões de integração do Pará, assim como também estaremos anunciando novas estradas que receberão asfalto. É o maior investimento em infraestrutura em transportes feito na história do Pará. É o Governo do Pará garantindo mais segurança nas estradas, e o direito de ir e vir do paraense”, disse Adler Silveira.

O trabalho de construção e pavimentação da PA-477 incluiu instalação de rede de drenagem de águas pluviais, sub-base, base, terraplanagem, asfaltamento, e sinalização de trânsito horizontal e vertical, que facilita a trafegabilidade de motoristas e pedestres que utilizam a rodovia para chegar ou sair do município de Piçarra, além de interligar comunidades rurais daquele entorno.

A PA-477 tem mais de 115 quilômetros de extensão, sendo acesso, além de Piçarra, a Xinguara e São Geraldo do Araguaia.

Imagem: Agência Pará de Notícias