Rodovia Transamazônica tem dois trechos interditados em Altamira e Itaituba

Quem trafega pela Rodovia BR-230, a Transamazônica, encontra a via interditada em dois trechos da região do Xingu, em Altamira e em Itaituba. A via, que já é problemática por causa da péssima conservação, piora nas ainda em função dessas barricadas.



Os moradores de Altamira voltaram a fechar a via na segunda-feira, 10, em protesto pelo fato de não ter sido tomada nenhuma providência, pelo DNIT, oara recuperar o trecho urbano, cujos moradores convivem com lama e poeira, causando sérios problemas à saúde de todos.



Segundo os manifestantes, eles haviam reaberto a pista por ordem da Justiça, mas o DNIT se comprometeu em dar uma solução de causa que não aconteceu. Por isso, voltaram a fechar a via até que uma posição clara seja dada a todos.

Já em Itaituba, o bloqueio aconteceu na terça-feira, 12, feito por indígenas que protestam contra as fiscalizações feitas por agentes do Ibama.

Por: Roberto Barbosa

Imagem: Reprodução