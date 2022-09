Rodoviários cruzam os braços para reivindicar pagamento de 7% sobre salários garantidos pela Justiça

Sentindo-se enganados pela patronal, rodoviários, envolvendo motoristas, cobradores, fiscais, mecânicos e outros servidores, vão paralisar as atividades nessa quinta-feira, 08, para exigir o pagamento imediato dos 7% acordados no Tribunal Regional do Trabalho da 8a. Região em maio deste ano, data-base da categoria, quando foram conquistados 12% de reajuste salarial. Na oportunidade, os rodoviários receberam 5% de reajuste imediato.

Segundo o Sindicato dos Rodoviários de Belém – Sintrebel, esses 7% restantes incluíam desoneração, porém, até agora, a categoria não recebeu o restante do que está no acordo firmado com os patrões.



Os rodoviários, então, decidiram pela paralisação, a fim de chamar atenção para a questão é, ao mesmo tempo, informar que as empresas têm descontinuado irregularmente serviços de linhas como do Telégrafo, Guamá Montepio e Medici. Segundo eles, a Semob não fez cobranças do Setransbel sobre essas linhas e informam que a linha Djalma Dutra estava com apenas dois ônibus operando e que, somente há poucos dias, colocaram .ais cinco veículos na frota.

Deste modo, o alerta é que Belém vai amanhecer sem ônibus, assim como Ananindeua e Marituba.

Imagem: Nazaré Sarmento/Ronabar

Foto Destaque: Lucas Jacó



Por: Roberto Barbosa