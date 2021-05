Rodoviários da Viação Perpétuo Socorro fazem manifestação em frente ao TRT-8

Um grupo de rodoviários, ex-empregados da empresa de transporte coletivo urbano Viação Perpétuo Socorro, se concentrou na manhã desta quarta-feira, 26, em frente ao Tribunal Regional do Trabalho-8ª Região, para exigir celeridade das autoridades da Terceira Vara do Trabalho, no sentido de que o longo processo que se arrasta há seis anos seja concluído.



A Viação Perpétuo Socorro foi dissolvida e passou suas linhas para o conjunto Marex para a empresa Transurb, em janeiro de 2015, quando encerrou definitivamente suas operações. Os funcionários foram todos demitidos, porém, até o dia de hoje, não receberam seus direitos trabalhistas, como férias, décimo terceiro, multas e o FGTS. Tem rodoviário que afirma estar passando muitas dificuldades depois de ter dedicado muitos anos de sua vida na atividade na empresa que pertence ao empresário Américo Barata.



Segundo as denúncias feitas nesta manhã em frente ao TRT-8, na travessa Dom Pedro II (Praça Brasil), no bairro do Umarizal, em Belém, todos os trabalhadores demitidos recorreram de decisão da Justiça, no entanto, a Viação Perpétuo Socorro, que perdeu a causa em todas as ações, vem procrastinando o processo com interposição de recursos que se arrastam pelo tempo enquanto os ex-empregados encontram-se desamparados por não terem recebido nenhum tostão da empresa que ainda está ativa, apesar de se encontrar fora da execução dos serviços de transporte público.

Os manifestantes exigiam uma audiência para que seja dada uma solução de causa. No local não havia nenhum representante legal da Viação Perpétuo Socorro.



Procurado por telefone para fornecer detalhes sobre como está o andamento do processo e os próximos passos a serem seguidos, o sindicato da categoria, o Sintrebel, não respondeu às ligações.