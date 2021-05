Rodoviários decidirão em assembleia se cruzam ou não os braços

Os rodoviários de Belém, Ananindeua e Marituba decidirão nessa quarta-feira, 26, em assembleia geral na capital paraense, se deflagram ou não greve por tempo indeterminado até que suas reivindicações sejam atendidas quanto a reajuste de salários e melhores condições de trabalho. A categoria esteve novamente reunida virtualmente na tarde desta terça-feira, 25, porém, não houve fechamento de nenhum acordo.



Estiveram reunidos representantes do Sintram, Sintam, Sintrebel e Setransbel.

De acordo com as informações obtidas pela reportagem, ainda haverá mais uma rodada de negociações entre as partes nesta quarta-feira, no entanto, se não houver fechamento de acordo, os rodoviários devem cruzar os braços a partir de 00h00 de quinta-feira, paralisando todo o sistema de transporte coletivo de Belém e zona metropolitana.



Ainda nesta terça-feira, motoristas e cobradores de ônibus da empresa Montecristo paralisaram as atividades e deixaram milhares de usuários sem transporte. Essa empresa tem a concessão das linhas Pedreira Lomas, Pedreira Nazaré, Sacramenta Humaitá e Marex. As informações dão conta que cerca de 60 mil usuários tiveram de improvisar outras linhas para poderem se locomover hoje pela cidade.

Foto: Nazaré Sarmento