Rodoviários desrespeitam ordem de manter 80% da frota nas ruas

Milhares de usuários amanheceram sem condições de se locomoverem para o trabalho ou qualquer outro compromisso na manhã desta quinta-feira, 27, em razão da greve dos rodoviários deflagrada desde a meia-noite, eles que reivindicam dos patrões reajuste de 15% e reposição de perdas relativas ao ano passado.



As negociações vinham sendo feitas desde o começo do mês, se intensificaram nesta semana, porém, não foram a termo. Se reuniram várias vezes os rodoviários por meio de seus sindicatos nos municípios de Belém, Ananindeua e Marituba, e patronal, por meio do Setransbel. A última rodada de negociações aconteceu ontem, 26, no Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região. Diante de as partes não terem chegado a um acordo, os sindicalistas disseram que a greve seria decidida em assembleia. Já saíram do tribunal com a recomendação de que, em caso de paralisação, deveriam manter ao menos 80% da frota nas ruas, uma vez que o transporte público é serviço essencial.



Em assembleia, os rodoviários decidiram parar. E pararam de verdade, com 100% dos ônibus mantidos nas garagens. Em Marituba, na manhã desta quinta-feira, um ônibus se aproximou do portão de saída da garagem, mas foi impedido de deixar o local, pelos rodoviários, que sensibilizaram aos colegas quanto à necessidade de não ter ônibus transitando hoje na cidade.



Atitudes parecidas foram vistas nas garagens de ônibus em Ananindeua e Belém.

A multa prevista para os sindicatos é de R$ 150 mil por dia de greve sem nenhum veículo nas ruas. Mas essas multas são passíveis de recursos.



De acordo com os sindicatos dos trabalhadores, haverá nova rodada de negociações ainda nesta quinta. Até às 10h, a cidade continuava sem ônibus, tendo os usuários que retornar para casa ou se aventurar com o transporte alternativo.

Foto: Nazaré Sarmento