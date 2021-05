Rodoviários e Setransbel fazem nova rodada de negociações

Motoristas e cobradores de ônibus de Belém, Ananindeua e Marituba seguem em greve reivindicando reajuste de salário na ordem de 15%, aumento do tícket refeição e reposição das perdas referentes ao ano passado.



Diferente do que ocorreu na manhã de ontem, quando a cidade amanheceu sem nenhum ônibus de transporte público nas ruas, nesta sexta-feira, 28, há vários ônibus circulando, mas a locomoção da população ainda é muito precária, com aglomerações nas paradas, ônibus e vans lotados, com sérios e iminentes riscos de contaminação por covid-19. À noite de ontem, diante das ameaças de multas diárias pesadas contra os sindicatos laborais, alguns ônibus voltaram a circular. Mesmo assim, a volta para casa não foi nada fácil a milhares de pessoas que tentavam voltar de seus compromissos, pois os grevistas procuravam fechar os portões das garagens, forçando pedido de apoio da Polícia Militar por empresas de transporte, como a Forte, que tem garagem na Rodovia Mário Covas.

REUNIÃO

Nesta tarde, rodoviários, por intermédio de seus sindicatos, e patrões, representados pelo Setransbel, têm nova rodada de negociações no Tribunal Regional do Trabalho da 8a Região. A expectativa é que as partes cheguem a um termo, do contrário, a greve entrará pelo final de semana, gerando perdas e danos para empresas, comércio e milhares de pessoas.