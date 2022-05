Rodoviários entram de greve nesta terça-feira (03) na região metropolitana de Belém

Na madrugada desta terça-feira (03), rodoviários das linhas de ônibus que circulam em Belém, Ananindeua e Marituba vão parar as atividades.

Trabalhadores e demais usuários que dependem unicamente do transporte público para chegar no seu local de destino, devem ser os maiores prejudicados com a greve. Ao todo são 19 linhas de ônibus que vão aderir a paralisação, de acordo com os rodoviários a greve será de 100%.

O anúncio foi realizado ainda na noite desta segunda-feira (02), após assembleia da categoria. Os rodoviários reivindicam reajuste de 12%. Mas de acordo com o Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Belém (Sintrobel), os patronais fizeram uma contraproposta onde o reajuste seria de 4% tanto nós salários quanto na clínica dos rodoviários, e também a implantação de um banco de horas. Já para a questão do ticket alimentação não houve proposta para aumento.

Foto: Marina Moreira / A Província do Pará