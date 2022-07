Rodoviários fazem acordo e encerram greve de dois dias na Viação Montecristo

Os cerca de 700 trabalhadores rodoviários, entre motoristas, cobradores, fiscais, mecânicos, administrativo e outros fecharam um acordo com a direção da empresa Viação Montecristo na manhã desta quarta-feira e os ônibus já deixam a garagem da Avenida Visconde de Inhaúma, no bairro da Sacramenta, rumo aos terminais para fazerem as linhas que atendem cerca de 10 mil usuários diariamente. A greve deflagrada na empresa na última segunda-feira, a sétima em menos de um ano, decorreu do atraso de pagamentos de salários e vale-alimentação desde o mês de maio.

A Viação Montecristo detém o controle das linhas Marex, CDP-Providência, Pedreira-Nazaré, Pedreira-Lomas e linhas que atendem ao bairro da Sacramenta, paralisadas desde segunda-feira. Os usuários estavam se servindo de transporte alternativo clandestino ou não e outras linhas que passam pelo menos perto de seus destinos para poderem se locomover de seus respectivos bairros.

Conforme declarações do Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários de Belém – Sintrebel, houve, na manhã de hoje, uma reunião entre os patrões e os trabalhadores que aceitaram a proposta da empresa. Ainda segundo o sindicato, a Viação Montecristo conseguiu um empréstimo junto à sua entidade representativa, o Setransbel. Entretanto, esse empréstimo não cobre tudo o que a empresa deve aos trabalhadores. Desta forma, uma parte das dívidas com os rodoviários será paga agora e o restante de forma escalonada.

A proposta foi aceita pelos trabalhadores que, imediatamente, voltaram ao batente, com a promessa de que, caso o acordo seja descumprido, eles voltam a cruzar os braços.

Greves na Viação Montecristo já se tornaram rotineiras, assim como em outras empresas, tipo a São José, que tem o monopólio da linha Canudos.

DIFICULDADES

O Setransbel, na segunda-feira, 25, divulgou nota se reportando acerca do “desequilíbrio financeiro das empresas, provocado pela redução na tarifa técnica, na impossibilidade de honrar com os altos custos do sistema de transporte. A crise no setor vem sendo agravada, e o reflexo é a falta de recurso das empresas para pagar seus compromissos, em razão da ausência de definição das desonerações e subsídios previstos pela Prefeitura de Belém que iriam recompor a tarifa técnica definida em R$ 5,01 pela Semob, e aprovada pelo Conselho de Transporte. O prejuízo mensal do sistema já ultrapassa R$18 milhões, impedindo ações que poderiam melhorar a prestação do serviço, como a renovação da frota. Ainda conforme a nota do sindicato patronal, “a redução do ICMS não beneficiou o preço do diesel, que permanece em 17%. Em Belém o litro do combustível está custando em média R$ 7,39. Em 12 meses, a alta real saltou para 57,9%. Nesse cenário pode-se observar uma grande diferença no custo operacional. Entre 2019 e 2022, houve várias paralisações dos trabalhadores reivindicando aumentos, que foram concedidos. Inclusive esse ano houve mais um reajuste. No entanto, também devemos levar em consideração o aumento de vários itens da operação, como pneus, manutenção, salário, custo dos combustíveis, peças para manutenção dos veículos que se tornaram mais caras, e tudo isso tem sido pouco custeado por meio da tarifa de R$ 4,00 reais. O que não acompanha a inflação”.

Imagem: Acervo de A Província do Pará