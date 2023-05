Rodoviários suspendem ameaça de greve de ônibus em Belém e zona metropolitana

Em reunião entre empresários e empregados mediada pelo Tribunal Regional do Trabalho – TRT8, ontem, terça-feira, 09, na sede DP Sintrebel, foi fechado o acordo de reajuste salarial de 4,5%, o que colocou fim a uma possível greve de rodoviários marcada para esta quarta-feira, 10, em Belém, Ananindeua e Marituba.



Os empresários, representados pelo Setransbel, dizem ter feito um grande esforço para chegarem a um consenso em função do Baixo preço da tarifa de passagem e queda no número de passageiros.



Segundo nota do Setransbel “mesmo diante das dificuldades na defasagem tarifária e da redução dos passageiros, as empresas concordaram de manter as atuais cláusulas sociais e zerar as perdas financeiras calculadas pelo INPC dos últimos 12 meses, sobre os salários, tíquete alimentação, auxílio clínica e centro de treinamento”.



Ainda segundo a patronal, por meio de seu sindicato, as empresas aguardam pelo “apoio do poder público, concedendo subsídios e desonerações que venham permitir a melhoria dos serviços (como a renovação da frota) e a redução da tarifa para o passageiro, o que pode incentivar a maior utilização do transporte coletivo”.

Imagem: Nazaré Sarmento/Ronabar