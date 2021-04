Rodrigo Faro limpa porta gigante de sua casa e brinca: “Eu que lute”

Apresentador brincou com o tamanho da porta da sua casa, que já foi alvo de muitos memes na internet

O apresentador Rodrigo Faro divertiu os seguidores ao postar uma foto em que tenta limpar a porta gigante de sua casa. Na imagem, ele aparece em cima de uma escada que não chega nem na metade do objeto, que tem, ao todo, 12 metros.

“Quem teve a ideia de colocar uma porta desse tamanho que limpe…Eu que lute…”, brincou.

Os fãs do apresentador se divertiram nos comentários. “Haja escada”, disse um fã. “A parte de cima só com o helicóptero consegue limpar né”, brincou outro. “Só uma dessa pra eu conseguir entrar sem bater os chifres”, comentou mais um seguidor, bem humorado. “Chama um carro de bombeiro e usa as mangueiras de longo alcance”, sugeriu uma quarta pessoa.