Rodrigo Hilbert sobre separação de Fernanda Lima: “Ela quem quis”

Quem vê Rodrigo Hilbert e Fernanda Lima esbanjando romantismo juntos nem lembra que os dois já chegaram a ficar separados por dois anos. Durante a última edição do programa Bem Juntinhos, que eles comandam juntos no GNT, o casal relembrou o período de afastamento.

“Foi muito difícil, mas ao invés de escrever, eu fui surfar, fui procurar um lugar para me ocupar”, afirmou Hilbert. “Acho que as pessoas fazem muito isso: vão atrás de alguma coisa para poder parar de pensar naquela dor. Foi uma dor para mim, porque, no caso, foi a Fernanda quem quis separar”, contou.

A apresentadora explicou a decisão. “Eu não quis separar”, rebateu. “Eu tinha proposto de separar de casa, porque a gente estava em fases muito diferentes. Eu estava trabalhando muito e ele estava no tempo dele e eu achei que a gente começou a se distanciar muito”, explicou.

“Eu falei: ‘Quem sabe tu mora em um lugar e eu moro no outro e a gente namora’”, lembrou. “Só que, óbvio, foi cada um para um lugar e deu tudo errado, porque um se envolveu ali, outro se envolveu ali…”

Depois de dois anos separados, eles reataram. Hilbert avaliou que a separação, inclusive, teve um efeito benéfico. “Fez eu entender que eu realmente queria essa mulher”, declarou.

“Foi muito engraçado porque ele já estava meio namorandinho e eu vi aquilo e pensei: ‘Vai andar e eu vou perder esse bonde’, porque aconteceu um monte de coisa, foi um caos”, lembrou Fernanda. “Mas, quando eu vi ali, eu liguei para ele e falei: ‘Vamos ter uma conversa?’, porque era agora ou nunca.”

Atualmente, os dois somam 19 anos juntos e pretendem continuar assim por mais um bom tempo. “A gente já combinou tudo”, entregou Fernanda. “Bodas de diamante. Vão ser 60 anos de casados”, completou.