Rodrigo Mussi inicia processo de extubação e irmão celebra: ‘Recuperando a consciência’

O ex-BBB Rodrigo Mussi começou o processo de extubação. O influenciador está internado na UTI do Hospital das Clínicas desde o dia 31 de de março após sofrer um grave acidente de carro. A informação foi divulgada por Diogo Mussi, irmão de Rodrigo, na noite deste sábado (9).

“O Rod segue estável, já tendo iniciado o processo de extubação, que pode levar alguns dias, pois segue agitado. Além disso, tem atendido bem os comandos, recuperando aos poucos sua consciência. Continuamos otimistas e com muita fé de que logo o Rod estará conosco”, postou Diogo nas redes sociais.

Na noite de sexta-feira (8), o irmão de Rodrigo já tinha divulgado a melhora do influenciador, que passou a respirar sem a ajuda de aparelhos.

“Deixei a melhor notícia para agora. O Rod está com forças nos pulmões. Ou seja, já está respirando sozinho, sendo que o respirador está funcionando apenas como suporte neste momento. Volta, meu irmão, volta gigante”, escreveu Diogo.

Mais cedo, ele anunciou o nascimento do filho, Luca, sobrinho do ex-BBB, e refletiu sobre o momento difícil que a família está enfrentando: “Não vejo a hora de estarmos juntos no próximo Natal, com o Rafael e Rodrigo me ajudando a dar ao Luca a família que não tivemos. Amo vocês e saibam que, se depender de mim, nada de ruim acontecerá. Obrigado a todos pelo carinho, de coração! O Luca nasce, o Rodrigo renasce!”.

Fonte: R7/Foto: Repriodução/Instagram