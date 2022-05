Rodrigo Pacheco assume a Presidência da República nesta sexta-feira

O presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), assume nesta sexta-feira (6) a Presidência da República pela primeira vez. A ida do parlamentar para o comando temporário do Executivo ocorre por conta de viagens do presidente Jair Bolsonaro, do vice-presidente Hamilton Mourão, e do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), ao exterior.

Bolsonaro cumpre agenda nesta sexta em Georgetown, na Guiana, com previsão de retornar para Brasília no final do dia, por volta das 21h. Durante a ida ao país vizinho, o chefe do Executivo brasileiro terá um encontro com Mohamed Irfaan Ali, presidente da Guiana.

Mourão, por sua vez, está desde quinta-feira (5) em Montevidéu, no Uruguai, onde terá um encontro nesta sexta com Beatriz Argimón, vice-presidente uruguaia. A volta do vice brasileiro ao território nacional está prevista para este sábado (7). Já Lira, que viajou para Nova Iorque, nos Estados Unidos, não divulgou sua agenda.

As viagens de Mourão e Lira para o exterior decorrem do fato de que eles planejam concorrer nas eleições de outubro. Mourão é pré-candidato ao Senado, enquanto Lira deve concorrer à reeleição como deputado federal. Pela legislação eleitoral, se qualquer um dos dois assumir a Presidência neste momento, o único cargo para o qual poderão concorrer em outubro será o de presidente.

O quadro registrado nesta semana provavelmente se repetirá entre 6 e 10 de junho, quando Bolsonaro deve ir a Los Angeles, nos Estados Unidos, para participar da nona Cúpula das Américas, a convite do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden.

Fonte: Pleno News