Rodrigo Reis, do time sub-20, assume o comando técnico da equipe principal da Tuna

A Tuna tem o substituto do técnico Josué Teixeira, que deixou o elenco luso no domingo, 5, após a derrota para o Clube do Remo, no Souza, por 2 a 1. Trata-se de Rodrigo Reis, atual comandante do time sub-20 da Águia Guerreira. Rodrigo foi campeão paraense da Segunda Divisão comandando o Cametá. O nome foi confirmado pela presidente da Cruz de Malta, Graciete Maués.

A diretoria de futebol, logo depois do fatídico jogo com o Clube do Remo, passou a fazer contatos com técnicos locais. Sondou vários nomes, entre eles Robson Melo, porém nada evoluiu.

A decisão foi o nome de Rodrigo Reis por conta do seu conhecimento do grupo cruz-maltino.

A Lusa joga no sábado, 11, contra o São Francisco, de Santarém, no Souza, às 10.

Na oitava colocação com apenas cinco pontos ganhos – 1 vitória, dois empates e duas derrotas- os tunantes precisam da vitória para evitar o perigo do rebaixamento.

Imagem: Ascom/TLB