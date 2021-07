Rodriguinho lança autobiografia: “Decidi contar bastante coisa”

O cantor, compositor, produtor e empresário Rodriguinho, de 43 anos, vai registrar seus mais de 30 anos de carreira artística, além de fatos curiosos sobre sua vida pessoal, em uma biografia, que será lançada no dia 8 de julho, com selo da DISRUPTalks.

São 11 capítulos divididos entre momentos que marcaram a infância, início na carreira artística, polêmicas envolvendo sua saída e retorno ao grupo Os Travessos, trajetória solo, relacionamentos, sucesso do seu legado, o amor pelos filhos e as lições da vida artística.

Entre as controvérsias abordadas na obra está o episódio em que o cantor foi despejado de um apartamento por falta de dinheiro e o fato de ter pagado pensão para uma criança por anos até fazer um teste de DNA e dar negativo.”Decidi contar bastante coisa que as pessoas não sabem. Acho que muitos vão se surpreender”, contou o cantor.

O lançamento será comemorado com uma live ao lado de Gaab e Mr. Dan. A apresentação será transmitida para todo o Brasil, no dia 8, às 21h30, no Youtube. O show contará ainda com as participações de Thiaguinho, Turma do Pagode, entre outros.

Fonte: Metropoles