Rogério Ceni testa positivo para Covid e se ausentará por 2 jogos

Na manhã desta terça-feira (8) o Flamengo informou que o técnico Rogério Ceni testou positivo para a Covid-19 e não participará dos próximos dois jogos do clube. O teste foi feito na segunda-feira (7).

No maracanã, o time rubro-negro carioca enfrentará o Coritiba nesta quinta-feira (10), pela Copa do Brasil, e o América-MG no domingo (13), pelo Brasileirão. A equipe será comandada pelo técnico do sub-20, Mauricio Souza, e por seu auxiliar, Marcio Torres.

Na última semana, outros quatro membros da comissão técnica do Flamengo testaram positivo para a Covid. Foram eles os auxiliares Charles Hembert e Nelson Simões, além do analista de desempenho Leandro Costa e do roupeiro Marcos Vinicius.

Os jogadores Arrascaeta e o meia Max, do sub-20, também testaram positivo. Arrascaeta cumpre quarentena no Uruguai, para onde foi para disputar as eliminatórias da Copa do Mundo.

