Roku pode lançar Smart TVs de fabricação própria em breve

A empresa de dispositivos de streaming Roku pode em breve lançar as suas próprias unidades de TV.

Segundo o site Business Insider, a companhia está ao menos no processo de “exploração do processo de fabricação”, estudando as melhores alternativas antes de encomendar unidades em linhas de produção.

Participantes de grupos focais envolvendo a marca foram apresentados a televisores de diferentes modelos, tamanhos e faixas de preço, com questões a respeito de opção e preferência de compra. Outras fontes questionadas pela reportagem original alegaram que o plano já está em andamento há mais de um ano.

Em expansão

Atualmente, o Roku trabalha em duas frentes: como o sistema que roda em TVs inteligentes de marcas parceiras, como a TCL, e com os acessórios conectados a esses aparelhos que adicionam manualmente a interface e o serviço de streaming em aparelhos.

A estratégia é vista como algo similar ao que a Amazon já fez: a empresa passou a lançar Smart TVs próprias em mercados limitados a partir de setembro de 2021.

