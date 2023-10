Romaria da Juventude 2023 tem expectativa de congregar 35 mil fiéis neste sábado

Eles vêm de mais de 100 paróquias da Arquidiocese de Belém e de cidades próximas. O rumo, a Igreja Matriz da Paróquia São João Paulo II, na Avenida João Paulo II, no bairro do Souza em Belém. A ideia é participar da missa solene presidida por Dom Antônio de Assis, Bispo Auxiliar, que concelebra com diversos padres. A missa teve início às 15h e a 21ª Romaria da Juventude deve começar às 16h.

Na igreja está presente a Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré com uma comitiva da Guarda da Santa, guardas das paróquias e a Diretoria da Festa de Nazaré, além da enorme Cruz Missionária, de madeira.

A Romaria da Juventude é uma das poucas da quadra nazarena que não tem percurso certo nem local tradicional de concentração.

Neste ano, ao deixar a Matriz de São João Paulo II, a Cruz Missionária e a Berlinda com a Imagem Peregrina seguirá pela Avenida João Paulo II, Avenida Ceará, Avenida Governador José Malcher, Avenida Generalíssimo Deodoro e Praça Santuário, onde todos serão recebidos por Dom João Muniz Alves, Bispo da Diocese do Xingu que irá fazer a pregação durante a missa das 18h na Basílica Santuário de Nazaré.

Segundo a Diretoria de Procissões, a estimativa é que 35 mil pessoas, entre jovens, crianças, adultos, idosos e religiosos e freiras acompanhem o trajeto, que deverá ser feito em cerca de duas horas.

É, tambuma das romarias mais animadas, em função da grande presença de jovens que chegam de todas as paróquias da Arquidiocese e dioceses do interior para participarem do evento, que ocorre sempre no sábado seguinte ao Círio de Nazaré.

Imagens: Nazaré Sarmento/Ronabar