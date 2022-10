Romaria das Crianças será neste domingo (16)

No próximo domingo (16), acontece mais uma romaria das crianças no entorno da Basílica Santuário, comemorando sua 30ª edição. A procissão reúne, todos os anos, centenas de crianças, pais e idosos para homenagear a rainha da Amazônia.

A saída da procissão será as 8h, da Praça Santuário logo após a celebração da missa, que começa às 7h, também na Praça, onde será presidida por Dom Alberto Taveira Corrêa, arcebispo de Belém.

Nesta Romaria, a Imagem Peregrina é conduzida no carro da Romaria das Crianças, acompanhada de mais quatro carros dos Anjos – ícones da Grande Procissão do Círio de Nazaré. Além disso, outros dois carros terão crianças do Hospital Ophir Loyola e da Guarda Mirim de Nazaré.

A Romaria deverá percorrer aproximadamente 2h, com percurso de 3,7km com a participação de 250 mil pessoas, entre crianças e adultos, principalmente idosos. O trajeto da Romaria das Crianças será, Av. Nazaré, Tv. 14 de março, Av. Governador José Malcher, Tv. Dr. Moraes, retornando para a Av. Nazaré e à Praça Santuário.

Serviço

Círio das Crianças 30ª Edição

Horário: 8h

Saída: Praça Santuário

Foto: Salim Wariss