Romaria dos Corredores sairá na manhã deste sábado da Praça Santuário

Neste sábado (22), corredores homenageia Nossa Senhora de Nazaré em mais uma procissão que terá inicio às 05h30 com saída da Praça Santuário e passará por diversos bairros de Belém, num percurso de 7km.

A procissão dos Corredores foi sugerida por uma comitiva de corredores de rua da capital paraense que encaminhou o pedido e foi aprovado em 2014 pela Arquidiocese de Belém e Diretoria da Festa de Nazaré (DFN).

O Dieese estima que a procissão deve de reunir cerca de 3.000 pessoas, em duas horas de duração. De acordo com a Diretoria da Festa não há necessidade de inscrição prévia. Ao final da Romaria, com chegada à Praça Santuário, haverá benção dos padres Bernabitas.

A imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré, durante a procissão seguirá no carro Berlinda, com decoração de Djan Slaveiro, numa velocidade baixa para que os romeiros possam acompanhar com corrida leve.

A Romaria dos Corredores terá saída da Av.Nazaré, seguindo por Generalíssimo Deodoro, Conselho Furtado, Padre Eutíquio, João Diogo, Coronel Fortunato, D. Pedro, Padre Champagnat, Siqueira Mendes, Av. Portugal, Tamandaré, Gama Abreu, Nazaré e Praça Santuário.

Foto: Salim Wariss – Ascom Guarda de Nazaré