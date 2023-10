Romaria Rodoviária tem percurso de 24 quilômetros até o trapiche de Icoaraci

Uma solene celebração presidida pelo Bispo Auxiliar de Belém, Dom Antônio de Assis, abriu a programação da Romaria Rodoviária, às 5h da madrugada deste sábado, 07, na Igreja Matriz Santuário de Ananindeua, região Metropolitana de Belém. Depois, a Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré foi colocada no nicho e é levada por milhares de fiéis que seguem a procissão em carros, ônibus, motos, bicicletas, caminhando ou correndo.

A Romaria Rodoviária é a quarta procissão da festividade do Círio de Nossa Senhora de Nazaré, que acontecerá amanhã, domingo, 08. A romaria deste momento segue pela Rodovia BR-316, Avenida Augusto Montenegro, Icoaraci e trapiche da Vila Sorriso, onde acontecerá uma nova celebração litúrgica. Depois, seguem o Círio Fluvial até o porto de Belém, a Motorromaria, da Escadinha do Cais até a Basílica Santuário, a Descida do Glória, ao meio-dia e tradicional Trasladação, que começa com a missa às 16h, na frente do Colégio Gentil Bittencourt. A santa será levada, na Berlinda, com corda, num círio noturno, até a Catedral Metropolitana da Sé, de onde sairá a Grande Procissão amanhã, a partir das 7h.

Imagem: Reprodução/Fundação Nazaré