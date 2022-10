Romeiros continuam a caminhada rumo à Basílica

Enquanto a Imagem Peregrina segue na Romaria do Traslado na manhã desta sexta-feira, 07, romeiros de toda parte caminha para Belém rumo à Basílica Santuário de Nazaré. E para amparar esses caminhantes super cansados, dezenas de comunidades se reuniram para montar os pontos de apoio com alimentação farta, água, remédios para dores no corpo, cura de ferimentos etc.



Um desses grupos, dos moradores da Eliezer Levy com avenidas João Paulo II e Almirante Barroso, há 12 anos faz este Acolhimento, um momento de homenagear Nossa Senhora e seu filho Jesus assistindo aos caminhantes.

O grupo montou ponto de apoio na esquina da Eliezer Levi com Almirante Barroso desde meia-noite.



Centenas de caminhantes já passaram, merendaram, descansaram e seguem para Nazaré.



Entre as pessoas que estão no PA esperando a Santa está a comunitária Lenita Melém, 92 anos. Ela diz ser uma alegria participar de mais um Círio depois da pandemia da covid-19.



Um dos grupos de caminhantes vem da cidade de Peixe-Boi. São 28 integrantes que estão caminhando até Belém desde domingo. Eles pararam no PA e puderam refrescar a garganta ressequida.



No meio da Avenida, centenas de ciclistas seguem até Ananindeua, onde se encerrará o Traslado, já na noite de hoje.

Imagens: Nazaré Sarmento/Ronabar