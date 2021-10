Romeiros da BR-316 terão ponto de apoio em Ananindeua

Por conta do momento pandêmico, os paraenses não terão, mais uma vez, as tradicionais romarias. Apesar disso, alguns promesseiros pretendem percorrer quilômetros pela BR-316 até a Basílica, no bairro de Nazaré, em Belém. Passando por Ananindeua, os romeiros poderão contar com um ponto de apoio e acolhida que será montado em frente ao Colégio Salesiano Nossa Senhora do Carmo, Km 9 da rodovia.

A logística está sendo organizada pela prefeitura de Ananindeua e demais paróquias localizadas no município, com auxílio das Secretarias Municipais de Saúde, de Esporte, Lazer e Juventude, de Cidadania, Assistência Social e Trabalho, de Meio Ambiente, de Educação, de Serviços Urbanos, Defesa Civil, Guarda Municipal e a Cruz Vermelha Brasileira.

O ponto de apoio funcionará ininterruptamente a partir desta quarta-feira, 06, as 17h, onde os romeiros receberão cuidados especiais das equipes de saúde, que realizarão atendimento médico com verificação de pressão e temperatura, curativos, teste rápido do covid-19. Eles também terão disponíveis camas, refeições, frutas, café, água, massagem, banheiros. Com auxilio de voluntários, o apoio ficará disponível até a próxima sexta-feira, 08, as 7h.

Do lado oposto ao Colégio, as margens da rodovia, ficarão equipes em uma tenda que direcionarão os romeiros até o local de apoio.Todos os protocolos de segurança contra o covid serão adotados, com distribuição de máscaras e álcool em gel, e distanciamento entre as pessoas.

Tradicionalmente, todos os anos milhares de romeiros seguem pela BR-316 em caminhada ou pedalando rumo à Basílica de Nossa Senhora de Nazaré vindo de outros municípios do Estado, muitos passam horas outros até dias em cumprimentos de sua fé.

Serviço

Ponto de Apoio e Acolhimento dos Romeiros

Local: Colégio Salesiano Nossa Senhora do Carmo, Km 9

Período: de 6 a 8 de outubro

Horário: funcionará 24h, com início as 17h do dia 6 e término as 7h do dia 8.

