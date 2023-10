Romeiros recebem acolhimento na AP

Romeiros que estão vindo a pé do interior do estado para Belém, com o propósito de participar da procissão do Círio de Nazaré, estão recebendo lanches, sucos e água da Assembléia Paraense.

A ação solidária começou na quarta-feira, 4, e se estenderá até às 18 horas desta sexta-feira, 6, na portaria do edifício-garagem da sede campestre, na Av. Almirante Barroso. No local, os romeiros também recebem massagens nos pés e, quando há necessidade, uma equipe de técnicas de enfermagem providencia o curativo de ferimentos.

A AP também disponibilizou espreguiçadeira para relaxamento e banheiro químico para uso dos fiéis. Emília Lindbergh, coordenadora de secretaria da AP e responsável pela ação, fala que é uma grande satisfação realizar esse acolhimento, ainda mais em um momento tão especial para os paraenses.

“É muito gratificante ver a alegria dos romeiros em poder contar com esse acolhimento. E fazemos com muito carinho. É um momento onde a gente ouve a história de cada um e se emociona com todos eles.” , ressalta. Nesta sexta-feira, 6, a ação se iniciará às 7h.

Fotos: Divulgação