Romeiros recebem orientações de segurança no trânsito na chegada a Belém

Devotos de Nossa Senhora de Nazaré, vindos de Ananindeua, Mosqueiro, Castanhal, Igarapé- Açu, entre outros municípios, chegaram a Belém nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira, 06. Para recebê-los, a Prefeitura de Belém, por meio dos agentes de educação para o trânsito da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob), realizou ação para orientar os romeiros sobre comportamentos seguros no trânsito e sobre as mudanças que ocorrem no período do Círio.

Segurança para os romeiros – A ação educativa foi realizada na entrada da cidade para receber os visitantes que, muitas vezes, fazem uma longa jornada do interior para a capital. Os romeiros que vieram caminhando receberam orientações dos agentes de educação para seguirem o trajeto pela calçada, evitando a pista de tráfego de veículos. Já os que chegaram pedalando receberam orientação para permanecer no bordo da pista, próximo da calçada, além de seguirem pela ciclovia da avenida Almirante Barroso, evitando transitar pela pista do BRT.

“Os romeiros vêm de longe, muitos não conhecem Belém. Então viemos orientá-los para que cheguem aos seus destinos em segurança e possam cumprir suas promessas a Nossa Senhora de Nazaré, além de poderem andar em segurança durante a estadia na cidade”, explicou Tatiane Pinheiro, chefe de divisão de educação para o trânsito da Semob.

Ao todo foram realizadas cerca de 450 abordagens onde os agentes de educação para o trânsito, além de orientar, também entregavam aos romeiros uma ventarola com dicas para acompanhar a procissão de forma segura, seja o romeiro pedestre, ciclista ou condutor de carro ou moto.

Orientação bem-vinda – As amigas Carolina Souza, Maide Andrade e Franci Alves se uniram com um grupo que caminhou de Ananindeua para ver a passagem da Santinha. Os agentes de educação as orientaram a caminhar pela calçada para a sua própria segurança. “Chega muita gente, a cidade fica lotada, por isso tem que ter uma orientação. É essencial”, comentou Carolina.

Luana Neves veio caminhando de Curuçá na intenção de pagar uma promessa que fez a Nossa Senhora de Nazaré, pela melhoria da saúde de sua filha. A dona de casa diminuiu o passo para poder escutar as orientações sobre o trânsito. “Isso é de suma importância para quem não conhece a cidade, como é o meu caso. Dá pra nos manter em segurança e evitar acidentes”, disse Luana a respeito das orientações recebidas.

A advogada Graziela Dias andou desde Castanhal e não deixou o cansaço impedi-la de pagar sua promessa. “É importante essa iniciativa de instruir as pessoas no trânsito, pra que elas não venham a se acidentar. E até pra que elas possam ter mais consciência da caminhada delas. Por onde devem andar”, comentou a advogada após ser orientada.

“Às vezes os ciclistas não dão sinal para indicar se vão dobrar ou então passam muito perto de nós, que estamos a pé. Então essa orientação é muito boa para todos que estão chegando na cidade. Ajuda bastante pra saber por onde a gente tem que caminhar”, disse a romeira Odeize Tainá, que veio caminhando de Igarapé Açu.



Texto: Amanda Mardock

Fonte: Agência Belém/Foto: Ascom Semob