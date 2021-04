Romildo Bolzan explica a saída de Portaluppi do Grêmio

Em coletiva de imprensa, o mandatário afirmou que a decisão foi em comum acordo

Após a queda na Libertadores da América, Renato Gaucho e Grêmio decidiram encerrar um casamento que durava desde a temporada 2016 e que se desgastou ao longo do tempo.

Nesta quinta-feira, o presidente Romildo Bolzan concedeu entrevista e revelou que as duas partes decidiram em comum acordo fechar o terceiro ciclo de Portaluppi como técnico no Tricolor.

‘O Grêmio e o Renato em comum acordo, venho noticiar aqui o fim do seu contrato de trabalho e seu relacionamento profissional com o clube nesse dia. O Grêmio só tem a agradecer o treinador, a sua comissão técnica que sai junto com ele, só tem a fazer elogios a sua conduta e na vida exatamente chega o momento que há a necessidade de tomar caminhos novos. E os caminhos novos se dão exatamente na perspectiva de desejar ao Renato um grande sucesso no que vier pela frente, assim como o Grêmio também continuará na sua trajetória de vitórias e principalmente uma trajetória de conquistas’, afirmou na coletiva.